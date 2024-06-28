Крышку котла начинает срывать: Бастрыкин публично обозвал Госдуму. Володин в ответ оскорбился за "народ"

ЕА Евгений Алексеенко Я тоже.Но вот тут-то наш герой и поднимает главный вопрос: зачем Газпрому иностранные специалисты? Бастрыкин, с присущей ему прямотой, заявляет, что можно было бы привезти «мужиков из Пскова в тот же Лахта-центр». Да, они терпеливы, да, в вагончиках поживут. Но почему-то не везут. А пока не везут, народ-то у нас спивается. Вот такая вот картина маслом. Бастрыкин не останавливается на достигнутом. «Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив», — призывает он. И в этом месте зал, наверное, вздрогнул. А что, разве это не главная цель? Но как её достичь? «Сделайте зарплату 120 тысяч рублей, и пойдут русские. А мигрантов выгоните», — говорит он. Вот так просто, по мнению главы СК РФ, можно решить все проблемы.

Татьяна Ускова Бастрыкин - смелый человек!!! Похоже, он один из немногих в госдуме, кто слышит. о чем кричит народ и дал четко понять, кто при этом абсолютно бездействует! Не народ он оскорбил , а встал на его защиту))))))))))) БРАВО! очень надеюсь, что они там в своей госдуме - начнут шевелиться и незамедлительно решать вопрос по оборзевшим мигрантам)))