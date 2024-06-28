ли Похоже, летом 2024 года никто уже не намерен ждать начала августа, когда в стране традиционно происходит всякая дичь.
Крышку котла начинает срывать: Бастрыкин публично обозвал Госдуму. Володин в ответ оскорбился за "народ"
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Я тоже.Но вот тут-то наш герой и поднимает главный вопрос: зачем Газпрому иностранные специалисты? Бастрыкин, с присущей ему прямотой, заявляет, что можно было бы привезти «мужиков из Пскова в тот же Лахта-центр». Да, они терпеливы, да, в вагончиках поживут. Но почему-то не везут. А пока не везут, народ-то у нас спивается. Вот такая вот картина маслом. Бастрыкин не останавливается на достигнутом. «Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив», — призывает он. И в этом месте зал, наверное, вздрогнул. А что, разве это не главная цель? Но как её достичь? «Сделайте зарплату 120 тысяч рублей, и пойдут русские. А мигрантов выгоните», — говорит он. Вот так просто, по мнению главы СК РФ, можно решить все проблемы.
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6 час.
Татьяна Ускова
Бастрыкин - смелый человек!!! Похоже, он один из немногих в госдуме, кто слышит. о чем кричит народ и дал четко понять, кто при этом абсолютно бездействует! Не народ он оскорбил , а встал на его защиту))))))))))) БРАВО! очень надеюсь, что они там в своей госдуме - начнут шевелиться и незамедлительно решать вопрос по оборзевшим мигрантам)))
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2 час.
БВ
Борис Выдрин
Чтобы выполнить то, что Вы говорите, нужна наша, а не американского сочинения, Конституция Российской Федерации. Ведь тогда в 1993-м нынешнюю ельциноиды протолкнули с целью укрепления власти над народом вновь созданного олигархата - грабителей страны Советов. Наевшись досыта нынешней демократии, убедившись в полном слиянии нынешних партийных, но не народных депутатов Госдумы и расставленных сенаторов СФ с олигархатом, начинаем осознавать, что все эти структуры по американской Конституции – не наша, не народная власть. В бывшем Верховном Совете СССР депутаты были подотчётны населению избравшего их региона, регулярно сменяемы и не теряли с регионом связи переселением в столицу, даже судей мы избирали. Это я говорю в смысле первичного и высшего властного значения для народа и страны Верховного Совета депутатов. Вторым органом управления страной является Правительство, назначаемое Верховным Советом из специалистов по направлению деятельности в структуре общества, ему же оно и подотчётно. Никаких советов федерации, никакого президента, а тем более какой-либо власти любой партии не должно быть. Их существование создало и таит опасность ликвидации в перспективе страны .
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1 час.
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