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Московская область, п. Кратово

Московская область, п. Кратово

в 30 км от Москвы к юго-востоку, рядом с городом Жуковский, расположен поселок Кратово. бывший, когда - то вотчиной князей Голицыных, свое нынешнее название поселок получил по фамилии первого комиссара Московско-Рязанской железной дороги - Ивана Крата.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КРАСОТА БЕСПОДОБНАЯ!! Удивительно: как это еще сосны не попилили?!! Не жители Кратова, а хапуги и рвачи со стороны!!БЕРЕГИТЕ СВОЮ КРАСОТУ кратовцы!! Если что, говорите, мы все будем за вас заступаться!!
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