Московская область, п. Кратово

лл

лина любимцева

КРАСОТА БЕСПОДОБНАЯ!! Удивительно: как это еще сосны не попилили?!! Не жители Кратова, а хапуги и рвачи со стороны!!БЕРЕГИТЕ СВОЮ КРАСОТУ кратовцы!! Если что, говорите, мы все будем за вас заступаться!!