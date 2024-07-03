в 30 км от Москвы к юго-востоку, рядом с городом Жуковский, расположен поселок Кратово. бывший, когда - то вотчиной князей Голицыных, свое нынешнее название поселок получил по фамилии первого комиссара Московско-Рязанской железной дороги - Ивана Крата.
Московская область, п. Кратово
Комментарии
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лл
лина любимцева
КРАСОТА БЕСПОДОБНАЯ!! Удивительно: как это еще сосны не попилили?!! Не жители Кратова, а хапуги и рвачи со стороны!!БЕРЕГИТЕ СВОЮ КРАСОТУ кратовцы!! Если что, говорите, мы все будем за вас заступаться!!
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