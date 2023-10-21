"Дойдут до исступления": Черта пересечена. Иран сделал заявление

Erl Schweizer

Весь "цивилизованный" мир борется с иранской ядерной программой, но ни один лидер запада даже не упоминает при этом, что в Израиле еще 30 лет назад было уже 100 атомных бомб, а сколько сейчас? Борзоте НАТО помогают саудиты, другие арабские монархи, наладив отношения с Израилем, даже не пытаясь ограничить доступ запада к арабской нефти в качестве санкций против альянса запада с Израилем. Монархи, а в чести слабаки, деньги для них важнее, впрочем, не только для них.