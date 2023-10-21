Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит свои преступления в зоне палестино-израильского конфликта.
"Дойдут до исступления": Черта пересечена. Иран сделал заявление
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Нет никакого смысла заходить в террористический анклав. Достаточно все, вместе с иранскими террористами, разхерячить с воздуха.
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19 час.
Erl Schweizer
Весь "цивилизованный" мир борется с иранской ядерной программой, но ни один лидер запада даже не упоминает при этом, что в Израиле еще 30 лет назад было уже 100 атомных бомб, а сколько сейчас? Борзоте НАТО помогают саудиты, другие арабские монархи, наладив отношения с Израилем, даже не пытаясь ограничить доступ запада к арабской нефти в качестве санкций против альянса запада с Израилем. Монархи, а в чести слабаки, деньги для них важнее, впрочем, не только для них.
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16 час.
АБ
Александр Балушкин
По бомбами одни догатки.
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15 час.
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