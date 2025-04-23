Маньяк с крюком возвращается в трейлере перезапуска «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Фильм станет продолжением культового слэшера о жутком мстителе в рыбацком плаще. Дженнифер Лав Хьюитт в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», 2025 кадр из фильмаВышел дебютный трейлер новой части легендарной хоррор-франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — продолжения слэшера о таинственном убийце с крюком.