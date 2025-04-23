7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 315 подписчиков

Маньяк с крюком возвращается в трейлере перезапуска «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Маньяк с крюком возвращается в трейлере перезапуска «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Фильм станет продолжением культового слэшера о жутком мстителе в рыбацком плаще. Дженнифер Лав Хьюитт в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», 2025 кадр из фильмаВышел дебютный трейлер новой части легендарной хоррор-франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — продолжения слэшера о таинственном убийце с крюком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх