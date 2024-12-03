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Желание Турции ослабить позиции России в Сирии оценили

Желание Турции ослабить позиции России в Сирии оценили

Политолог Яшлавский: Турция заинтересована в ослаблении позиций России в Сирии Турция заинтересована в ослаблении позиций России в Сирии и может использовать наступление исламистских террористов под Алеппо, чтобы оказывать давление на Москву.

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Комментарии
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виктор алексеев
А ГДЕ СТАТЬЯ ТО, ЧТО ТО Я ЕЕ НЕ ЗАМЕТИЛ...
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