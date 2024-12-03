Желание Турции ослабить позиции России в Сирии оценили

Политолог Яшлавский: Турция заинтересована в ослаблении позиций России в Сирии Турция заинтересована в ослаблении позиций России в Сирии и может использовать наступление исламистских террористов под Алеппо, чтобы оказывать давление на Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии