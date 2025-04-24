NYT: МИД Британии не ожидало, что Рубио откажется от переговоров в Лондоне

Министерство иностранных дел Великобритании дало оценку решению госсекретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в связи с его отказом участвовать в переговорах в Лондоне по мирному урегулированию военного конфликта на территории Украины.
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