Вершинин: «Пакт будущего» расширяет права НПО на участие в работе ООН

«Пакт будущего», принятый по итогам Саммита будущего в Нью-Йорке, расширяет права неправительственных организаций на участие в работе всемирной организации, фактически уравнивая их с государственными структурами.
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