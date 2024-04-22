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Шкуру русского медведя делят на пять

Шкуру русского медведя делят на пять

Целых пять сценариев нашего будущего предложил вниманию общественности видный американский специалист по России Стивен Коткин.

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Комментарии
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Юрий анин
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15 час.
лл
лина любимцева
Не нужно относиться к &quot;дележке шкуры&quot; в пяти вариантах слишком легкомысленно.  ЕСЛИ ЗАПАД что0то себе наметил (не просто так, с кондычка, у них все обдумано), они уже НИКОГДА не отступают своих устремлений. ПОЭТОМУ России нужно быть всегда начеку и не относиться с поблажками к вражинам внутри самой России... ШКУРЫ  ПРОДАЖНЫЕ были во все времена.  А в конечном итоге  страдает масса народа. Недавние предатели - ГОРБАЧЕВ и ЕЛЬЦИН!! И отбросить напрочь всякие мечты &quot;подружиться и стать равноправными партнерами Западу&quot;...НИКОГДА ЭТОМУ НЕ БЫВАТЬ!!
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15 час.
СК
Сергей Ковалев
чудакам не о &quot;шкуре России&quot; думать надо, а о том, как жить дальше. ибо кормовая база схлопывается, экспансия фсё, какие иные инструменты для &quot;обогрели/обобрали&quot;? ихтамнет? пирамида зелени тоже катится вниз. НАТО скоро никого пугать вообще не сможет. и?.. в итоге дело в паузе, на которую мiр поставлен за отсутствием реальных сценариев, удовлетворительных для кукловодов. чудо 404 заканчивается, следом Израиль и БВ, далее ЮВАзия и ... Япония?.. и что? ну пережуются эти перманентные, дальше что? вот этого то и нет. а болтать на этом фоне мона сколько угодно...
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14 час.

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