Шкуру русского медведя делят на пять

лл

лина любимцева

Не нужно относиться к "дележке шкуры" в пяти вариантах слишком легкомысленно. ЕСЛИ ЗАПАД что0то себе наметил (не просто так, с кондычка, у них все обдумано), они уже НИКОГДА не отступают своих устремлений. ПОЭТОМУ России нужно быть всегда начеку и не относиться с поблажками к вражинам внутри самой России... ШКУРЫ ПРОДАЖНЫЕ были во все времена. А в конечном итоге страдает масса народа. Недавние предатели - ГОРБАЧЕВ и ЕЛЬЦИН!! И отбросить напрочь всякие мечты "подружиться и стать равноправными партнерами Западу"...НИКОГДА ЭТОМУ НЕ БЫВАТЬ!!