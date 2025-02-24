Коммунальщики рассказали, когда восстановят благоустройство после ремонта сетей в Петрозаводске

Водоканал частично восстановит благоустройство после ремонтных работ до 15 июня. Сегодня, 24 февраля, на планерке в городской администрации с докладом выступил технический директор АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» Виталий Остапчук.
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