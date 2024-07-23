Генерал Попов взял слово после серии ударов. Услышит ли Генштаб России? Полный доклад без купюр

На самом деле, ничего резкого или скандального в заявлениях нашего собеседника нет. Генерал-майор Владимир Попов – заслуженный военный лётчик, рассказал о своём опыте противостояния атакам противника с воздуха.
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