Экономист Чирков: ключевая ставка ЦБ не изменится на заседании 11 сентября

Ключевая ставка Центробанка по итогам заседания совета директоров регулятора 11 сентября почти наверняка не изменится и останется на нынешнем уровне — 14%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура попро...
- АП В ХМАО подтвердил...
- Победа партии Кул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым