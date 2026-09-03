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Экономист Чирков: ключевая ставка ЦБ не изменится на заседании 11 сентября

Экономист Чирков: ключевая ставка ЦБ не изменится на заседании 11 сентября

Ключевая ставка Центробанка по итогам заседания совета директоров регулятора 11 сентября почти наверняка не изменится и останется на нынешнем уровне — 14%.

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