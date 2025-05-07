Как изменились цены на машины в конце апреля

Во второй половине апреля цены на автомобили снизились у пяти брендов. По данным агентства АВТОСТАТ, с 16 по 30 апреля 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили изменились у пяти марок, официально представленных на российском рынке.
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