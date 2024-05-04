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Ландо Норрис: «Мы внесли несколько изменений, но потенциально мы пошли в неправильном направлении»

Пилот «Макларена» рассказал, что команда изменила настройки болида перед основной квалификацией уик-энда – Ландо сомневается в их эффективности.

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