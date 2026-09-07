Происшествия
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Происшествия

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В Хабаровске сотрудники полиции пресекли деятельность курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 2 млн 800 тыс. рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что на стационарный телефон 83-летней жительницы Центрального района краевого центра позвонил неизвестный.

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