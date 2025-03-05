Беспилотники России обнаружили уязвимости ВСУ на запорожском направлении

Беспилотники 42-й дивизии России выявили слабые места ВСУ в Запорожье. Под командованием оператора с позывным "Москва" удалось прорваться в тыл противника, обрубить логистику и подготовить новых операторов.
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