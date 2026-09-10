Минобороны сопроводило кадры удара по табачной фабрике в Киеве мемом про окурок

Минобороны России после публикации кадров удара беспилотника «Герань-4 сикер» по табачной фабрике в Киеве разместило в Telegram-канале советский плакат о пожарной безопасности с предупреждением о непотушенных окурках.
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