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Загадка Zion Fest: запрет для россиян исчез с сайта продажи билетов на фестиваль

Загадка Zion Fest: запрет для россиян исчез с сайта продажи билетов на фестиваль

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова С платформы по продаже билетов 11 сентября исчезло уточнение о том, что граждане РФ не допускаются на музыкальный фестиваль Zion Fest 2026 в Тбилиси.

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