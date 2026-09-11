Загадка Zion Fest: запрет для россиян исчез с сайта продажи билетов на фестиваль

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова С платформы по продаже билетов 11 сентября исчезло уточнение о том, что граждане РФ не допускаются на музыкальный фестиваль Zion Fest 2026 в Тбилиси.
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