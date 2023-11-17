В Татарстане планируют открыть офтальмологический центр

В Татарстане планируется открытие офтальмологического центра, что является давней идеей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов Фатихов подчеркнул, что есть определенные планы развития офтальмологической больницы, но не уточнил их.