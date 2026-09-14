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Мировое обозрение

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Блокада морских путей и «кинжал милости»

Блокада морских путей и «кинжал милости»

Захват хуситами порта Мохо и острова Перим на западном побережье Йемена — событие, которое на первый взгляд кажется локальным эпизодом затяжной войны на Аравийском полуострове.

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