Борис Титов: российское вино выходит на мировой рынок и становится брендом

Российское вино становится международным брендом. Об этом в интервью РИА Новости заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.
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