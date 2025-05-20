Bloomberg: Украина и Европа не согласны с идеей Трампа о прямых переговорах

Украина и ряд стран Европы не согласны с планом президента США Дональда Трампа о прямых переговорах Москвы и Киева, на Западе считают, что американский президент "отходит от дипломатических усилий" по решению конфликта.
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