На реке Мезень начался активный ледоход

Голова ледохода там развивается ниже гидропоста Малонисогорская — в 186 километрах от устья рекиГолова ледохода там развивается ниже гидропоста Малонисогорская — в 186 километрах от устья рекиНа реке Мезени в ночь на 19 мая были зафиксированы подвижки льда в районе Целегоры — 92 километра от устья.