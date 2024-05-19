На реке Мезень начался активный ледоход

Голова ледохода там развивается ниже гидропоста Малонисогорская — в 186 километрах от устья рекиГолова ледохода там развивается ниже гидропоста Малонисогорская — в 186 километрах от устья рекиНа реке Мезени в ночь на 19 мая были зафиксированы подвижки льда в районе Целегоры — 92 километра от устья.
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