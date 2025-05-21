Жителей Смоленска приглашают на театрализованный праздник и конкурс рисунка на асфальте

На протяжении последних 10 лет в День защиты детей и в преддверии Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога на центральной площади Смоленска проводится детский театрализованный праздник «Подари улыбку миру!» В этом году он пройдет 2 июня.
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