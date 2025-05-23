Бывший полузащитник «Сельты» и сборной Франции Клод Макелеле признался, что ставит своего бывшего одноклубника, российского хавбека Александра Мостового на уровень легенд футбола Зинедина Зидана и Михаэля Баллака.
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