50-летие мультфильма «Щелкунчик» отметили в Пушкинских Горах

Режиссер-экспериментатор Борис Степанцев использовал в мультипликации комбинированные съемки В Пушкинских Горах во второй раз проходит фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» В его программе представлены экранизации произведений классиков и современных писателей, а также авторов мультфильмов.
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