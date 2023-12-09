50-летие мультфильма «Щелкунчик» отметили в Пушкинских Горах

Режиссер-экспериментатор Борис Степанцев использовал в мультипликации комбинированные съемки В Пушкинских Горах во второй раз проходит фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» В его программе представлены экранизации произведений классиков и современных писателей, а также авторов мультфильмов.