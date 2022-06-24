ГАИ ищет свидетелей двух ДТП.

Информация в СМИГосавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 5 июня 2022 года около 19 часов 17 минут водитель автомобиля ´Мерседес-Бенц С200´, двигаясь по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Бобруйске, на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Ульяновской, при совершении ле .
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