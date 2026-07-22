Перевозчик Maersk прекращает обслуживание Черноморского порта Украины Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении предоставления услуг на Укра.
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Перевозчик Maersk прекращает обслуживание Черноморского порта Украины Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении предоставления услуг на Укра.
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