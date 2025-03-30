«РБ Лейпциг» уволил Розе с поста главного тренера. Команда занимает 6-е место в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» вчера на выезде проиграл «Боруссии» Менхенгладбах (0:1) в 27-м туре Бундеслиги. Команда выиграла лишь один из шести последних матчей в турнире и занимает шестое место в таблице, имея 42 очка.
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