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Вечерний Новосибирск

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Предпринимателя под Новосибирском заставили заплатить школьнице 23000 рублей

Предпринимателя под Новосибирском заставили заплатить школьнице 23000 рублей

Нарушения трудового законодательства надзорный орган выявил в ходе специальной проверки. Выяснилось, что работодатель привлекла несовершеннолетнюю к выполнению обязанностей оператора ПВЗ без заключения письменного трудового договора.

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