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Гендиректор «Динамо» — о Тамбиеве: «Бесконечно никто ждать не может, но на сегодня доверие к тренеру существует»

Гендиректор «Динамо» — о Тамбиеве: «Бесконечно никто ждать не может, но на сегодня доверие к тренеру существует»

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук заявил, что у главного тренера команды Леонида Тамбиева есть кредит доверия.

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