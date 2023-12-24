Автоэксперт Гудков напомнил основные правила, продлевающие жизнь мотора в зимний период

Заместитель главного редактора автомобильного журнала «За рулем» Никита Гудков в ходе своего интервью для издания «Вечерняя Москва» напомнил автомобилистам основные правила, продлевающие жизнь силового агрегата зимой.
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