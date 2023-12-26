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  • Evgeniy LeV
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«Тяжело, конечно», — Чернышев не стал отрицать расставание с Заворотнюк

«Тяжело, конечно», — Чернышев не стал отрицать расставание с Заворотнюк

Вокруг пары Петра Чернышева и Насти Заворотнюк всегда ходило много слухов. Как мы отметили вчера, публика говорила и об их разводе, и о том, что бабушка Валентина Борисовна якобы хочет отсудить у Петра внучку Милу, которую безмерно любит.

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