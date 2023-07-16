Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану

Татьяна Собколова Нас никто не боится, а значит и не уважают, знают что мы ничего не сделаем.

Tania Еременко Они не только угнетают русских, которые не могут выехать из Казахстана, потому что здесь они никому не нужны,и невозможно получить гражданство, но и своих гнобят - тех, кто за Россию. СВОБОДУ ЕРМЕКУ ТАЙЧИБЕКОВУ!!! Предатель Токаев, наш выкормыш, выучили, вырастили гн...ду. Освободи политических заключённых!