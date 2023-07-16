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    А не хрена было выводить наш контингент после бунта тем более что казахи сами нас пригласили! Очередной бездумный жес...Зачем мы помогаем...
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Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану

Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану

Республика Казахстан при Назарбаеве — государство с развивающейся экономикой, дружественное России. Когда Нурсултан Абишевич передавал власть своему "преемнику", Косым-Жомарту Токаеву, никто не ожидал от него никаких каверз и подлостей.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
Нас никто не боится, а значит и не уважают, знают что мы ничего не сделаем.
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6 час.
Tania Еременко
Они не только угнетают русских, которые не могут выехать из Казахстана, потому что здесь они никому не нужны,и  невозможно получить гражданство, но  и своих гнобят - тех, кто за Россию. СВОБОДУ ЕРМЕКУ ТАЙЧИБЕКОВУ!!! Предатель Токаев, наш выкормыш, выучили, вырастили гн...ду. Освободи политических заключённых!
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3 час.
Владимир Михальков
А не хрена было выводить наш контингент после бунта тем более что казахи сами нас пригласили! Очередной бездумный жест &quot;доброй воли&quot;! Учитесь у американцев их не зовут они сами приходят и хрен выгонишь!
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1 час.

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