На встрече европейских лидеров в Брюсселе Зеленский попросил дополнительно €70 млрд на военные нужды Украины в 2027 году.
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