Сенсационное заявление озвучили в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что «дело идет к завершению украинского конфликта».
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к этому времени куев надо разрушить до основания, дабы усилить переговорную позицию
И заголовок, и сама статья провокационная. Какой "договорнячок"? Откуда такая инфа? Никто в Кремле этого не говорит. Слушайте нормальные новости. Вот Лавров недавно выступал и буквально сказал - Россия не пойдёт на политические уступки администрации Трампа по Украине и будет делать лишь то, что ей выгодно. Так что Украину ждет полная капитуляция. И Россия никого уже слушать не будет.
Юрий Ушаков заключил: "На все сложности и попытки саботажа со стороны отдельных участников процесса, дело неуклонно идет к завершению конфликта, а Россия остается открытой для конструктивного диалога, основанного на учете ее законных интересов безопасности".
Какой "договорничок" - возобновить трёхсторонние "технические переговоры" в Абу-Даби, это нормально. Относительно "скоро" - понятие очень растяжимое, конечно это не 100-летняя война, всё зависит как будут выполнены условия для переговоров о подписании мира, какие Гарантии безопасности и т.д.
и все цели этой Странной Военной Операции (сво) достигнуты и Соловьев поет дифирамбы главному победителю.....
Трамп в мечтах видит, как он стоит между Зеленским и Путиным, которые подписывают мирный договор. А после этого Путин достаёт белоснежный платочек из нагрудного кармашка, протирает пыль с ботинка Трампа и прикладывается к нему губами в низком поклоне. А Зеленский громко поёт "Ще нэ вмэрла Украина", аккомпанируя себе на пианино. Ага, щас! Мечты Трампа начинают приобретать бредово-эротическую окраску.