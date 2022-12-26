Аргументы недели

98 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Да Крым Украине не нужен. Крым нужен США, чтобы там разместить свою поганую военную базу и кошмарить все и всех в том...Эксперт Дандыкин:...
  • Анфиса Иванова
    До чего же ваш ответ сумбурен.  Останемся каждый при своем мнении - нечего нам  пики мнений ломать...бесполезно для о...Кадыров заявил, ч...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    отказавшись от православия, ТАК РПЦ в Украине постаралась...Военный эксперт С...

26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России

26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России

Сегодня отмечают свой день рождения Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ. Впервые необходимость в создании подразделений, обеспечивающих прикрытие общевойсковых соединений с воздуха, стала очевидной в годы Первой мировой войны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх