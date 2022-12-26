26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России

Сегодня отмечают свой день рождения Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ. Впервые необходимость в создании подразделений, обеспечивающих прикрытие общевойсковых соединений с воздуха, стала очевидной в годы Первой мировой войны.