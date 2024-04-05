Счастливый свиновод и его питомцы

Японский фотограф Тошитеру Ямаджи (Toshiteru Yamaji) из префектуры Кагава десять лет фотографировал заботливого фермера Отчана и его щетинистых питомцев и даже опубликовал книгу под названием «Свиньи и папа», за которую удостоился премии на 13-м конкурсе самостоятельной публикации в Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии