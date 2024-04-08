КВАДРАТУРА КРУГА Про дамбу в Орске судебный эксперт сообщил следующее: «Объёмы работ были завышены, какие-то не выполнялись вообще.
Смоет ли в России Самую Главную Дамбу?
Комментарии
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Константин Самарин
Ни какого обьективного расследования, с превлечением специалистов, не будет, это и понятно. Потому-что ни кто не хочет в процессе расследования выйти на самих себя. Опять найдут Васю-стрелочника из техперсонала, который будто-бы вовремя не открыл заслонку... и на этом дело замнут. А иначе ведь можно и до министров , причастных к строительству, докопаться. А Кремлю нужно своих ставленников подставлять?
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2 час.
роман романыч
как накажешь,там все свои.откаты получили скорей всего на самом верху,начнешь копать,выйдешь на родню.
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1 час.
Владимир Ахтырченко
Вот именно, в сетях общаемся, а не на профессорском ликбезе доклад строчим, и если вы дальше чистописания не видете серьёхнгой темы или сознательно забиваете её, то идите в свой лекторий и дышите там злобой...
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49 мин.
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