Смоет ли в России Самую Главную Дамбу?

Константин Самарин

Ни какого обьективного расследования, с превлечением специалистов, не будет, это и понятно. Потому-что ни кто не хочет в процессе расследования выйти на самих себя. Опять найдут Васю-стрелочника из техперсонала, который будто-бы вовремя не открыл заслонку... и на этом дело замнут. А иначе ведь можно и до министров , причастных к строительству, докопаться. А Кремлю нужно своих ставленников подставлять?