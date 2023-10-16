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Массовые проверки ДПС ждут пешеходов Пензы

16 октября ГИБДД ужесточит контроль за пензенскими пешеходами. На территории города будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход», целью которых является проверка соблюдения пешеходами ПДД.

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