Массовые проверки ДПС ждут пешеходов Пензы

16 октября ГИБДД ужесточит контроль за пензенскими пешеходами. На территории города будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход», целью которых является проверка соблюдения пешеходами ПДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии