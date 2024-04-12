Безумие Львов. Наши дни А так-то фашизму на Украине нетути, да * для меня по-прежнему остается громадной загадкой, почему именно женщины на Украине наиболее радикально и зло настроены Посты и видео от хохлушек практически всегда преисполнены ненависти, именно они воспитывают детей в духе «выгнали из гестапо за жестокость» Я ещё могу понять, когда в такой футболке вылезает подросток или очень молодой человек, как минимум три последних поколения но Украине потерянные, мозги у них промыты напрочь Но тут-то тётка взрослая Впрочем, вспоминая кадры десятилетней давности с Майдана, не могу не признать, что одной из основных движущих сил ненависти и лютости там были именно бабки https://t.
Зачистить безумную страну от зверья. Сколько уже терпеть!
Комментарии
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лина любимцева
НЕ В "одночасье". За 30 лет после развала СССР, Запад там работал основательно... А мы же "ни во что не вмешивались"... ВОТ СЕЙЧАС ЗАТО ИМЕЕМ...
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5 час.
лл
лина любимцева
Это НЕ хохлы. Это жЫдо-бандэровцы с Западной Украины. И они не хохлы, и вообще НЕ славяне.
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5 час.
Александр Пятнистый
Историю ты не знаешь от слова совсем...Германия 29-34 годов, сравни
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4 час.
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