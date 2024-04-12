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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Зачистить безумную страну от зверья. Сколько уже терпеть!

Зачистить безумную страну от зверья. Сколько уже терпеть!

Безумие Львов. Наши дни    А так-то фашизму на Украине нетути, да    * для меня по-прежнему остается громадной загадкой, почему именно женщины на Украине наиболее радикально и зло настроены    Посты и видео от хохлушек практически всегда преисполнены ненависти, именно они воспитывают детей в духе «выгнали из гестапо за жестокость»   Я ещё могу понять, когда в такой футболке вылезает подросток или очень молодой человек, как минимум три последних поколения но Украине потерянные, мозги у них промыты напрочь Но тут-то тётка взрослая Впрочем, вспоминая кадры десятилетней давности с Майдана, не могу не признать, что одной из основных движущих сил ненависти и лютости там были именно бабки  https://t.

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Комментарии
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лина любимцева
НЕ В &quot;одночасье&quot;. За 30 лет после развала СССР,  Запад там работал  основательно... А мы же &quot;ни во что не вмешивались&quot;... ВОТ СЕЙЧАС ЗАТО ИМЕЕМ...
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5 час.
лл
лина любимцева
Это НЕ хохлы. Это жЫдо-бандэровцы с Западной Украины. И они не хохлы, и вообще НЕ славяне.
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5 час.
Александр Пятнистый
Историю ты не знаешь от слова совсем...Германия 29-34 годов, сравни
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4 час.

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