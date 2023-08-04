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Вице-губернатор Дрегваль предложил петербуржцам пить воду из крана

Вице-губернатор Дрегваль предложил петербуржцам пить воду из крана

Один из представителей Смольного рассказал жителям Санкт-Петербурга о состоянии воды в городе. Речь идет о вице-губернаторе Северной столицы Сергее Дрегвале.

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Комментарии
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Святогор Князев
Лжёт собака! И все его эксперты лгут! Я вызывал эксперта иг ГУП и показывал воду из водопровода, в которой повышенная концентрация ржавчины и химикатов. Эта сука выпила стакан воды и сказала что всё нормально!!!! Я в шорохе! И все мои жалобы на качество воды спустили в унитаз. Теперь я не плачу за воду! До тех пор пока не будет актуализирована и принята нормальная экспертиза потому что воду из под крана в моём доме пить категорически нельзя!
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