Один из представителей Смольного рассказал жителям Санкт-Петербурга о состоянии воды в городе. Речь идет о вице-губернаторе Северной столицы Сергее Дрегвале.
Вице-губернатор Дрегваль предложил петербуржцам пить воду из крана
Комментарии
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Святогор Князев
Лжёт собака! И все его эксперты лгут! Я вызывал эксперта иг ГУП и показывал воду из водопровода, в которой повышенная концентрация ржавчины и химикатов. Эта сука выпила стакан воды и сказала что всё нормально!!!! Я в шорохе! И все мои жалобы на качество воды спустили в унитаз. Теперь я не плачу за воду! До тех пор пока не будет актуализирована и принята нормальная экспертиза потому что воду из под крана в моём доме пить категорически нельзя!
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