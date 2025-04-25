НОАК раскритиковала США за раздувание шумихи вокруг прохода американского эсминца через Тайваньский пролив

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /ВЗБК НОАК/ Ши И в четверг раскритиковал Соединенные Штаты за раздувание шумихи вокруг прохода американского ракетного эсминца через Тайваньский пролив в среду.