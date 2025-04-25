Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

НОАК раскритиковала США за раздувание шумихи вокруг прохода американского эсминца через Тайваньский пролив

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /ВЗБК НОАК/ Ши И в четверг раскритиковал Соединенные Штаты за раздувание шумихи вокруг прохода американского ракетного эсминца через Тайваньский пролив в среду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх