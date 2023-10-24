Восстановить здоровье мозга медикаментозными средствами подчас невозможно, зато на него плодотворно влияют продукты, употребляемые в пищу на ежедневной основе.

﻿﻿Здоровое питание может продлить жизнь и улучшить ее качество. Исследование, проведенное американскими врачами, показало, что ежедневное употребление определенной группы овощей способно омолодить мозг на целых 11 лет и предотвратить последствия болезни Альцгеймера.