ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

343 подписчика

Дядю Байдена съели каннибалы: кто выпустил президента Америки на публику?

Дядю Байдена съели каннибалы: кто выпустил президента Америки на публику?

Но это можно списать на оговорку. Но вот дальше он начал рассказывать про своего дядю, который попал в авиакатастрофу в Новой Гвинее, а его тело так и не нашли, потому что в те времена было много каннибалов в той стороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх