Дядю Байдена съели каннибалы: кто выпустил президента Америки на публику?

Но это можно списать на оговорку. Но вот дальше он начал рассказывать про своего дядю, который попал в авиакатастрофу в Новой Гвинее, а его тело так и не нашли, потому что в те времена было много каннибалов в той стороне.
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