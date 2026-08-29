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Президент России Путин осмотрел выставку победителей конкурса "Знай наших"

Президент России Путин осмотрел выставку победителей конкурса "Знай наших"

Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде, 28 августа 2026 года © Кирилл Казачков/РИА Новости Президент России Владимир Путин осмотрел выставку технологических компаний-участников и победителей конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в Нижнем Новгороде, а также выступил на планерном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

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