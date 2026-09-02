Трутнев рассказал Путину о возвращении в страну активов на 6,2 трлн рублей

Гибкие условия налогового и валютного регулирования на острове Русский помогли вернуть в страну активы 138 компаний на общую сумму 6,2 трлн рублей.
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