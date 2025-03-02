Литва решила закупить у Киева оружие на 20 млн евро для ВСУ

Global Look Press/Kalashnikov Media Литва договорилась с Киевом закупке Вильнюсом украинского оружия на 20 млн евро для последующей его передачи Вооруженным силам Украины, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.
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