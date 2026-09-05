В Екатеринбурге подвели итоги кинофестиваля «Одна шестая»

На Свердловской киностудии завершился V Международный фестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», объединивший начинающих кинематографистов, актеров, режиссеров и зрителей из России, Беларуси, Индии, Азербайджана, Хорватии, Италии, Польши, Кыргызстана, Японии, Таиланда, Франции и других стран.
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