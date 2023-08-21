Пока к нам не собрались ехать, по примеру Таджикистана, комиссии из Киргизии, хочется обратить внимание на происходящее в Бишкеке.
В Бишкеке националисты избили русскую пару в кафе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
ПОЧЕМУ , ПОЧЕМУ МОЛЧАТ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ???? На Х@@ такие ,,ДРУЗЬЯ,, НУЖНЫ РОССИИ , + ПОСТОЯННО РОССИЯ СТИМУЛИРУЕТ ЭКОГОМИКУ ОТКРОВЕННО РУСОФОБСКИХ республик наместников князей .......!!!!
Ответить
12 час.
Александр Рожков
А почему вы выбрали такие власти? Каковы сами - таковы и сани.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии