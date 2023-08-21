Закон и Порядок

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  • лина любимцева
    Я такую информацию о Мичурине даже не знала... Спасибо,  что рассказали!!Под Полтавой деко...
  • лина любимцева
    жЫдо-бандэровщина РУЛИТ на бывшей Украине!!Под Полтавой деко...
  • Игорь
    Ой, а у вас молок...

В Бишкеке националисты избили русскую пару в кафе

В Бишкеке националисты избили русскую пару в кафе

Пока к нам не собрались ехать, по примеру Таджикистана, комиссии из Киргизии, хочется обратить внимание на происходящее в Бишкеке.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ПОЧЕМУ , ПОЧЕМУ МОЛЧАТ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ???? На Х@@  такие ,,ДРУЗЬЯ,, НУЖНЫ РОССИИ , +   ПОСТОЯННО РОССИЯ СТИМУЛИРУЕТ ЭКОГОМИКУ  ОТКРОВЕННО РУСОФОБСКИХ  республик  наместников князей .......!!!!
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Александр Рожков
А почему вы выбрали такие власти? Каковы сами - таковы и сани.
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