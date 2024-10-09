Британский политолог назвал условие вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Гарий Щерба

А с ЧЕМ ИНТЕРВЕНТЫ ВОЕВАТЬ СОБРАЛИСЬ если их ЭКОНОМИКИ в МИНУСЕ и ЗАКУПАЮТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ и ГАЗ а об ОСТАЛЬНОМ и говорить ДАЖЕ НЕЧЕГО , так как АБСОЛЮТНО ВСЁ ...??!!!!!!!?? ДэБИЛЫ ВИДАТЬ ДУМАЮТ что РОССИЯ и ДАЛЕЕ БУДЕТ ,,СПОНСИРОВАТЬ,, ИХ ЭКОНОМИКИ и ВПК с РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ ....????????? Ну ну ........................................................... .