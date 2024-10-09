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    А с  ЧЕМ ИНТЕРВЕНТЫ ВОЕВАТЬ СОБРАЛИСЬ   если их  ЭКОНОМИКИ в  МИНУСЕ и ЗАКУПАЮТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ  и  ГАЗ  а об  ОСТАЛ...Британский полито...
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Британский политолог назвал условие вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Британский политолог назвал условие вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Если российские войска продолжат продвигаться вглубь Украины, то это может стать причиной решения НАТО вводить собственную армию на территорию страны.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А с  ЧЕМ ИНТЕРВЕНТЫ ВОЕВАТЬ СОБРАЛИСЬ   если их  ЭКОНОМИКИ в  МИНУСЕ и ЗАКУПАЮТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ  и  ГАЗ  а об  ОСТАЛЬНОМ и говорить  ДАЖЕ НЕЧЕГО , так как  АБСОЛЮТНО ВСЁ ...??!!!!!!!?? ДэБИЛЫ  ВИДАТЬ  ДУМАЮТ  что  РОССИЯ и  ДАЛЕЕ БУДЕТ  ,,СПОНСИРОВАТЬ,,  ИХ ЭКОНОМИКИ и  ВПК  с  РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ ....????????? Ну ну ........................................................... .
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