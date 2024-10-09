Если российские войска продолжат продвигаться вглубь Украины, то это может стать причиной решения НАТО вводить собственную армию на территорию страны.
Британский политолог назвал условие вмешательства НАТО в конфликт на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
А с ЧЕМ ИНТЕРВЕНТЫ ВОЕВАТЬ СОБРАЛИСЬ если их ЭКОНОМИКИ в МИНУСЕ и ЗАКУПАЮТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ и ГАЗ а об ОСТАЛЬНОМ и говорить ДАЖЕ НЕЧЕГО , так как АБСОЛЮТНО ВСЁ ...??!!!!!!!?? ДэБИЛЫ ВИДАТЬ ДУМАЮТ что РОССИЯ и ДАЛЕЕ БУДЕТ ,,СПОНСИРОВАТЬ,, ИХ ЭКОНОМИКИ и ВПК с РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ ....????????? Ну ну ........................................................... .
Ответить
16 час.
Свежие комментарии